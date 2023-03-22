Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:09

В Калининграде ночью сгорели три автомобиля и экскаватор

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в ночь на 22 марта сгорели несколько автомобилей. В 01.16 поступило сообщение о пожаре на Литовском валу. Там в легковом автомобиле Hyundai горели моторный отсек и приборная панель.

Этой же ночью по тревоге пожарные выезжали в 02.40.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, в садовом товариществе «Железнодорожник» в Московском районе Калининграда горел автомобиль УАЗ «Патриот».

У рядом стоящего автомобиля ГАЗ-53 огнем оказалась повреждена правая сторона кузова, а у припаркованного рядом экскаватора Komatsu 180 сгорел аккумулятор.

О пострадавших не сообщается.