В конкурсе на разработку концепции развития территории у Дома Советов поучаствуют 44 компании

Завершился прием заявок для участия в открытом архитектурном конкурсе, посвященном развитию центра Калининграда у Дома Советов. Как сообщается на сайте Корпорации развития Калининградской области, всего поступило 47 заявок. Напомним, его проводит Калининградское отделение Союза архитекторов России.

Экспертная группа к конкурсу допустила 44 участника. Это архитекторы, архитектурные бюро и проектные институты из Калининград и Калининградской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы, Красноярска, Тулы, Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Бреста (Беларусь), а также Тулы и Вены (коллектив с участием зарубежного партнера).

Напомним, 14 февраля было объявлено о старте открытого архитектурного конкурса «Новый центр Калининграда». Он организован Калининградским отделением Союза архитекторов России в партнерстве с Корпорацией развития Калининградской области.

Предмет конкурса - разработка архитектурно-градостроительной концепции развития территории в границах проспекта Ленинского – улицы Шевченко – улицы Зарайской – проспекта Московского.

Призовой фонд конкурса составляет 3,5 млн руб. Итоги планируют подвести летом.