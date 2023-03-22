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НовостиОбщество22 марта 2023 8:24

Горсовет принял отставку главы Калининграда

Авторы (2):
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Николай Литвинов
Евгений Любивый.

Евгений Любивый.

Фото: Александр КАТЕРУША

Горсовет депутатов принял отставку главы Калининграда Евгения Любивого. Решение принято на заседании в среду, 22 марта. Депутаты рассмотрели заявление Евгения Любивого и удовлетворили его: 21 депутат проголосовал за, двое воздержались. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Врио главы стал депутат горсовета Юрий Саломохин. Он будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет выбран новый глава города.

Ранее о том, что Евгений Любивый хочет оставить пост главы Калининграда, сообщил депутат Законодательного собрания Калининградской области от КПРФ Максим Буланов. На своей странице во «ВКонтакте» Буланов опубликовал фотографию заявления, написанного от имени Любивого.