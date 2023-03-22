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НовостиПроисшествия22 марта 2023 9:27

В тройном ДТП под Калининградом пострадала 21-летняя девушка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадали сразу три автомобиля, случилось в минувший вторник, 21 марта, на трассе между Колосовкой и Холмогоровкой. 26-летний водитель за рулем «Ниссана» резко затормозил.

Как пояснили в пресс-службе региональной ГИБДД, причиной этого стало «возникновение опасности».

В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Вольво» и затем в «Хендай».

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получила телесные повреждения.