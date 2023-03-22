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НовостиОбщество22 марта 2023 11:09

Экс-глава Калининграда Любивый вернется на пост главврача БСМП

Об этом он объявил на заседании горсовета
Николай Литвинов

Евгений Любивый объявил о своих дальнейших планах после ухода с поста главы Калининграда. Его отставку по собственному желанию, напомним, утром 22 марта принял горсовет.

- За время, которое я провел в городском Совете, я отчетливо понял, что медицина мне ближе. Я продолжу заниматься больницей скорой медицинской помощи. Это сложный организм, который требует ежедневного участия и присутствия. Я хочу заниматься своим любимым делом и приносить пользу людям, здоровью нашей нации, - заявил Любивый.

Главным врачом БСМП Любивый работал с ноября 2017 года по октябрь 2021-го. После перехода в городскую власть эта должность оставалась закрепленной за Любивым, и теперь экс-глава Калининграда снова возглавит медучреждение.