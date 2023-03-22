На Балтийской косе разрешили построить гостиничный комплекс

. Фото: Правительство Калининградской области

Авторскую архитектуру гостиничного комплекса на Балтийской косе одобрили эксперты на прошедшем градосовете.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, двухэтажный комплекс планируют возвести на косе недалеко от набережной канала по улице Янтарной.

Как рассказал архитектор, в здании будет всего 14 номеров. Двор обещают красиво оформить – автор проекта вдохновился эстетикой форта «Западный», бетонными укреплениями мола, корпусами старого аэродрома.

В целом проект получил единогласное одобрение членов совета.