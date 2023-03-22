На Балтийской косе разрешили построить гостиничный комплекс

.
Фото: Правительство Калининградской области
Авторскую архитектуру гостиничного комплекса на Балтийской косе одобрили эксперты на прошедшем градосовете.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, двухэтажный комплекс планируют возвести на косе недалеко от набережной канала по улице Янтарной.
Как рассказал архитектор, в здании будет всего 14 номеров. Двор обещают красиво оформить – автор проекта вдохновился эстетикой форта «Западный», бетонными укреплениями мола, корпусами старого аэродрома.
В целом проект получил единогласное одобрение членов совета.