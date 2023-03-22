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НовостиОбщество22 марта 2023 14:58

В Калининградской области за неделю задержаны 24 браконьера

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Западно-балтийского управление Россрыболовства

В Калининградской области за неделю с 16 по 22 марта госинспекторы Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства провели 32 рейда, вскрыто 24 административных правонарушения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они были связаны с нарушением обязательных условий разрешения на добычу рыбы.

В результате рейдов арестовано 50 единиц запретных орудий лова, 6 транспортных средств, 132 кг рыбы.

В частности, 16 марта в Калининградском заливе в районе Прибрежного задержали мужчину, который сетями ловил рыбу. Он успел натаскать 25 лещей, прежде чем его заметили инспекторы.