Калининградцу грозит до 4 лет заключения за похищенное и выпитое игристое вино

Инцидент случился в одном из магазинов в поселке Волочаевское. Там продавщица вызвала полицию, когда увидела, что посетитель схватил с прилавка две бутылки игристого вина стоимостью более 700 рублей и убежал. Действия злоумышленника попали на видео.

Участковые вскоре выяснили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель поселка.

«Похищенный алкоголь злоумышленник успел выпить», - отметили в полиции.

За грабеж злоумышленнику грозит теперь до 4 лет заключения.