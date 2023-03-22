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НовостиПроисшествия22 марта 2023 15:15

Калининградцу грозит до 4 лет заключения за похищенное и выпитое игристое вино

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в одном из магазинов в поселке Волочаевское. Там продавщица вызвала полицию, когда увидела, что посетитель схватил с прилавка две бутылки игристого вина стоимостью более 700 рублей и убежал. Действия злоумышленника попали на видео.

Участковые вскоре выяснили личность и местонахождение подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель поселка.

«Похищенный алкоголь злоумышленник успел выпить», - отметили в полиции.

За грабеж злоумышленнику грозит теперь до 4 лет заключения.