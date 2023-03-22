Житель Советска организовал во дворе дома наркопритон

В наркопритон 32-летний житель Советска превратил хозпостройку во дворе своего дома, куда и приглашал граждан для употребления запрещенных веществ с сентября 2022 года.

Более того, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при этом он продавал посетителям марихуану и вместе с ними употреблял.

«Полицейские установили, что в число посетителей входило три человека. Хозяин сарая и его знакомые привлечены к административной ответственности», - отметили в пресс-службе.

За организацию притона советчанину грозит до 4 лет лишения свободы.