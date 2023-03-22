На Куршской косе обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен войны

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

На Куршской косе на побережье Балийского моря обнаружили стокилограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был вывезен и уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

«С точностью и аккуратностью ювелира над этим работал личный состав пиротехнической группы «Невского спасательного центра» в составе четырех человек и двух единиц техники», - отметили в МЧС.

Напомним, с марта по ноябрь пиротехническая группа «Невский спасательный центр МЧС России» ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы на территории Калининградской области.

Работы по очистке местности от взрывоопасных предметов начались 3 марта, уже обследовано более 7 тысяч квадратных метров леса, обнаружены 130 боеприпасов.