В Калининградской области прошли учения с участием военных вертолетов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Вертолетчики Балтийского флота на Ми-24 в рамках учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника.

Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, в ходе учебных мероприятий более 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на дальности от 500 метров до 3 километров с минимальных и средних высот.

Отмечается, что вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар.