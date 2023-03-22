Власти рассказали, сколько заплатят жителям сгоревшего дома на Артиллерийской

. Фото: мэрия Калининграда

В среду, 22 марта, в администрации Калининграда утвердили размер помощи погорельцам с улицы Артиллерийской. Как сообщает пресс-служба мэрии, постановление, касающееся материальной и финансовой помощи калининградцам в случаях ликвидации ЧС природного или техногенного характера, будет опубликовано в четверг, 23 марта.

Согласно документу кроме единовременной помощи в размере 10 тыс рублей на одного человека, предусмотрены выплаты в 50 тыс рублей на каждого члена семьи за частично утраченное имущество первой необходимости, и в 100 тыс рублей - за полностью утраченное имущество.

«В случае получения легкого вреда здоровью в результате пожара пострадавшие получат по 200 тысяч рублей, при тяжком вреде здоровью - 400 тыс рублей. В случае гибели члена семьи город выделит единовременное пособие в размере 1 млн рублей», - отмечается в сообщении.