Стала известна судьба бабушки-смотрительницы старинной усадьбы Луговен в Правдинском районе

. Фото: Александр КАТЕРУША

Пожилую женщину, которая жила в усадьбе Луговен в Чайковском, и являлась смотрительницей старинного здания, переселили в другой дом. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» рассказал предприниматель Дмитрий Кодолов, который уже не первый год восстанавливает усадьбу Луговен в поселке Чайковское Правдинского района.

- Любовь Павловна жила в усадьбе с сыном, мы им взамен этой квартиры приобрели квартиру в Чайковском, в другом доме. Помогли сделать ремонт, помогли с электрикой, окна вставили… Переселили Любу туда, там первый этаж, есть свой участочек. Это буквально в 300 метрах от усадьбы. Она счастливая, радостная, приходит иногда к нам гости, приносит гостинцы нашим собакам, - рассказывает Дмитрий.

Также он сообщил, что брат Любови переехал в дом престарелых в Багратионовском районе. Человек он пьющий, но в пансионате ему живется без спиртного неплохо.

- Мы недавно его проведывали. Выглядит шикарно. Пите не дают, он злой. Разумеется, из-за этого. Но живой и здоровый. Подлечили его, - говорит Дмитрий. – И слава богу, что у него все хорошо.

Усадебным домом когда-то владел известный немецкий род фон Белов. Главное здание, возведенное в 1895 году, на протяжении последних десятилетий разрушалось. Но теперь у него есть хозяин, который вкладывает силы и средства в восстановление памятника истории - хочет открыть там гостевой дом.

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