Как работают мобильные прививочные пункты в Калининграде до 26 марта

В Калининграде продолжается прививочная кампания – можно по-прежнему вакцинироваться от коронавируса бесплатно.

Как сообщает министерство здравоохранения Калининградской области, на неделе до 26 марта пункты вакцинации открыты:

- в ТЦ «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медпункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

В Минздраве также отметили, что мобильные прививочные пункты также продолжают работу в муниципалитетах.