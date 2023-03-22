Замминистра природы рассказал, где в Калининградской области живут волки

. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Калининградской области волков больше всего в лесах Нестеровского района, им там живется вольготно. Об этом Андрей Мокрушин, заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, рассказал в эфире «Балтик плюс».

- Из хищников в Калининградской области обитают волки. Их небольшое количество, но они есть. Они приходят к нам, зачастую, из Польши. Волки по факту – по всей территории области. С учетом их кормовой базы, они, в основном, в Нестерове, Нестеровский район, там территория природного парка «Виштынецкий». Там не проводится охота, там меньше население воздействует, и волки там локализуются, - сказал Андрей Мокрушин.

По словам заместителя министра, сегодня животные охраняются – леса патрулируют и отслеживают браконьеров.