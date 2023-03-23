Калининградка выдумала изнасилование, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному

Калининградка позвонила в полицию с информацией о том, что ее изнасиловали. В преступлении она обвинила своего знакомого. Однако, как выяснилось позже, никакого изнасилования не было.

Инцидент случился еще в октябре 2022 года. Тогда дама приревновала друга из-за начавшихся у него отношений с другой женщиной.

Как сообщает пресс-служба областного суда, сведения об изнасиловании были заведомо ложными и своими действиями женщина ввела в заблуждение правоохранительные органы, отвлекла сотрудников.

Женщина позже явилась с повинной и даже принесла извинения потерпевшему и примирилась с ним. Однако наказания избежать не удалось. Приговором суда женщине назначен штраф 10 тысяч рублей.