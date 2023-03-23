В Калининграде на лечение каштанов выделили 1,8 млн рублей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде насчитали 1642 каштана, которым необходимо лечение. Все деревья заражены насекомыми-паразитами.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на лечение каштанов выделена сумма в 1,8 млн руб. На эту сумму уже объявлен аукцион.

«В его техзадании расписано все, что надо сделать: повесить на деревья ловчие пояса и выполнить в два этапа установку феромонных ловушек против охридского минера», - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что зараженные деревья растут на 59 улицах.