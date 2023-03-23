В Калининградской области становится все меньше работоспособного населения – исследование

В Калининградской области работоспособного населения становится все меньше. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Сообщается, что на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. На каждого безработного россиянина приходится 4-5 вакансий. В Калининградской области в среднем на одно вакантное место откликается 5-6 человек, кадров компаниям не хватает.

Наиболее яркий спрос у российских работодателей держится на представителей рабочих специальностей, строителей, медиков, производственный персонал.

«При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.) в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы», - говорят эксперты.