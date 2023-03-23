Стало известно, когда в Калининграде отметят День селедки

Ежегодный праздник «День селедки» пройдет 8 апреля на Набережной исторического флота Музея Мирового океана в Калининграде. Как рассказали в пресс-службе музея, в этом году центральной темой праздника станут два юбилея: 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций и 105-летие салата «Сельдь под шубой».

В День селедки прозвучат воспоминания ветеранов и рыбацкие байки, музыка о море, пройдут мастер-классы и музейные занятия, концерт и дегустация блюд на открытом воздухе.

Также Музей Мирового океана вместе с региональным отделением Федерации рестораторов и отельеров объявил конкурс на самое оригинальное оформление салата «Сельдь под шубой». О том, как поучаствовать – здесь.

Отмечается, что в этом году мероприятия Дня селедки пройдут также на берегу Куршского залива у маяка в Заливино.