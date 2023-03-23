Калининградский Роспотребнадзор назвал муниципалитеты с самым плохим качеством воды

В Калининградской области названы основные проблемные территории, где показатели качества питьевой воды значительно хуже среднеобластных. По данным регионального управления Роспотребнадзора, такими сегодня являются сельские населенные пункты в Гурьевском, Озерском, Правдинском, Багратионовском, Славском городских округах, где дополнительная водоподготовка не проводится либо неэффективна из-за устаревшего оборудования.
Сообщается, что всего в Калининградской области эксплуатируется 1216 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 5 поверхностных.
По результатам лабораторных исследований доля проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не отвечающих требованиям нормативов, составила:
- по микробиологическим показателям - 0,8%;
- по санитарно-химическим показателям - 27,3%.
Также не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 2,3%, по санитарно-химическим показателям - 10,8%.