Калининградский Роспотребнадзор назвал муниципалитеты с самым плохим качеством воды

В Калининградской области названы основные проблемные территории, где показатели качества питьевой воды значительно хуже среднеобластных. По данным регионального управления Роспотребнадзора, такими сегодня являются сельские населенные пункты в Гурьевском, Озерском, Правдинском, Багратионовском, Славском городских округах, где дополнительная водоподготовка не проводится либо неэффективна из-за устаревшего оборудования.

Сообщается, что всего в Калининградской области эксплуатируется 1216 источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе 5 поверхностных.

По результатам лабораторных исследований доля проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не отвечающих требованиям нормативов, составила:

- по микробиологическим показателям - 0,8%;

- по санитарно-химическим показателям - 27,3%.

Также не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 2,3%, по санитарно-химическим показателям - 10,8%.