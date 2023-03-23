Детский сад в Васильково планируют открыть в течение месяца

Новый детский сад в поселке Васильково планируют открыть в течение месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что власти продолжают «строить детские сады не только в городах региона, но и поселках», и привел в пример совсем недавно открытый садик в Добровольске и новый корпус Чеховского детсада на 120 мест.

Последний принимает детей младенческого и раннего возраста с 2 месяцев до 3 лет, работают и три группы для детей в возрасте 3-7 лет.

В Чеховском саду оборудованы медицинский и пищевой блоки, музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования: компьютерный кабинет, игротека, изостудия, а также кабинеты логопеда и психолога.