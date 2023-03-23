В Калининграде 18-летняя девушка выпала из окна девятого этажа

Трагедия случилась на улице Куйбышева вечером в среду, 22 марта. 18-летняя девушка выпала из окна 9-го этажа и погибла. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что девушка жила на Московском проспекте, но пришла в гости к дяде на Куйбышева и осталась ночевать. Сообщается, что она выпивала, сидела на подоконнике на кухне и переписывалась с парнем.

Ночью хозяин квартиры заметил открытое окно, но, решив, что племянница ушла, просто отправился спать дальше.

О трагедии он узнал от полиции, тело девушки под окнами обнаружили прохожие.