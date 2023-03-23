На каких улицах Калининграда не будет света и воды 23 марта

В Калининграде в четверг, 23 марта, не будет электричества на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, несколько отключений от энергоснабжения запланировано для модернизации оборудования.

Так, до 18.00 электричество отключено в домах по адресам:

Литовский вал 64, 66, 63 - 105, 89а, 103а (д/с № 121),

ул. Лесопильная 61, 81;

ул. Орудийная 1, 1а, 1в, 3, 3а, 6-24, 10а, 14а, 14б, 16а, 18а-е, 20а, 28, 30 (д/с № 11), 34, 34а-г, 36в

ул. Аэропортная 1-9, 1а, 6, 7а, 10, 12,

ул. Костромская 10;

ул. Чувашская 2

ул. Ю. Гагарина 18а, 20а, 24а, 18-32, 40-42, 79 (д/с № 11), 81

ул. Краснодонская 1, 6, 7

ул. Танковая 1-11

пер. Краснодонский 13-15а;

ул. А. Суворова 25, 35б, 35 (СОШ № 28)-49, 41а, 43а, 45а, 46-52.

Также до 18.00 нет света по адресам:

пос. Прегольский 1а, 1в, СНТ «Фрегат»;

ул. Горького 68-92, 85, 91-93, 98, 100,

ул. Земельная 37-39, ул. Первомайская 1, 3, 3а, 8-14.

До 17.00 без света:

ул. Серова 1-5, 9-19, 23-27, 2-32, 1а, 2б, 2в, 4а, 6а, 8а, 8б, 10а, 34а,

пер. Куйбышева 2-6, 2а, 3, 4а, 5, 8в, 13а-г, 15, 17, 201а, 201б,

ул. Еловая аллея 72,

ул. Полевая 6, 7, 13, 15, 20, 21, 32, 1-5, 1а-г, 3а, 4, 6а, 8-18, 9, 11, 17, 19, 22-30, 22а, 24а, 26а,

пер. Полевой 1-21, 1а, 2, 6, 6а, 10-26, 19, 23-43, 23а, 38-42

До 15.00 без света сидят в СНТ «Янтарь».

Также до 15.00:

ул. Пугачева 12-14,

ул. С. Разина 30-30а.

По данным «Россете» сегодня, 23 марта, до 18.00 не работает светофор на перекрестке улиц Александра Суворова и Транспортной.

От холодной воды для монтажа насоса сегодня отключены ул. Тобольская 15-33 (до 18.00);

Для установки водомерных узлов без воды остались жильцы на ул. Малоярославская 5, 7, 11 и ул. Танковая 13– до 15.00.