В Гвардейском районе мужчина пытался украсть племенного быка

Инцидент случился в поселке Красный яр. Там житель Черняховского района ночью попытался украсть племенного бычка стоимостью 70 тыс рублей с территории фермерского хозяйства.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похитителю не хватило удачи. Он смог вывести быка через проем в стене сарая и погрузить его в кузов автомобиля «Форд Транзит», но был замечен соседом.

«Пока мужчины препирались, бык покинул кузов машины. В это время фермер уже вызывал полицию. Подозреваемый, испугавшись приезда полицейских, поспешил скрыться на своем автомобиле», - рассказали в полиции.

Впрочем, злоумышленника удалось быстро найти и задержать. Им оказался неоднократно судимый 36-летний селянин. Он признался, что планировал продать быка на мясо.

Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.