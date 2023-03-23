В старинной усадьбе Луговен в Правдинском районе откроют гостевой дом с рестораном

В старинной усадьбе Луговен в Чайковском Правдинского района планируют открыть гостевой дом. Место смогут посещать туристы. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказал предприниматель Дмитрий Кодолов, который уже не первый год восстанавливает некогда прекрасное здание в Чайковском.

- Это будет гостевой дом. Именно как и было у прежних хозяев. Гостевой дом с номерным фондом, - рассказывает Дмитрий. – У меня трое детей, все задействованы в работах, и я, когда всей семьей езжу по области, вижу огромную проблему – нет отдыха детям. Ни сам не отдохнешь с супругой, ни дети. Поэтому у нас задача сделать так, чтобы дети у нас чем-то занимались по максимуму. Аниматоры и так далее.

По словам бизнесмена, возле усадьбы планируют организовать хозяйство, которое будет обеспечивать ресторан.

- От потомков мы получили книгу рецептов, именно оттуда, из Луговена. Рецепты, по которым готовили для графа. У нас будет ресторан с таким уклоном – восточно-прусская кухня, - рассказал Дмитрий.

Усадебным домом когда-то владел известный немецкий род фон Белов. Главное здание, возведенное в 1895 году, на протяжении последних десятилетий разрушалось. Но теперь у него есть хозяин, который вкладывает силы и средства в восстановление памятника истории.

Ранее мы писали о том, что стала известна судьба бабушки-смотрительницы старинной усадьбы Луговен в Правдинском районе. Ей купили новую квартиру. В старинном доме она больше не живет.