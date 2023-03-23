При ремонте Ленинского проспекта раскопали фундаменты немецких домов с Кроненштрассе

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде уже 1,5 месяца продолжается реконструкция сквера у Дома искусств. Сейчас проводится планировка территории, техника вскралы верхний слой грунта. Обнажив исторические кирпичи.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас на территории сквера видны фундаменты разрушенных немецких домов.
«Фасады этих зданий выходили на бывшую Кроненштрассе (ныне часть Ленинского проспекта)», - отметили в мэрии.
Интересно, что на этом участке обнаружили необычное дерево.
«Ближе к Дому искусств есть вяз. Удивительно, но дерево растет прямо на полу первого этажа одного из разрушенных домов. На эту деталь обратили наше внимание археологи, которые контролируют тут все работы», - рассказали в мэрии.
По словам чиновников, пока археологи каких-либо ценных предметов из прошлого не нашли.