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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:00

В Светлом уголовник отобрал у пенсионерки пакет с продуктами и поменял его на бутылку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Светлом на улице Тельмана – средь бела дня на автобусной остановке неизвестный мужчина ограбил пожилую женщину. Он схватил пакет и убежал. Интересно, что пенсионерка некоторое время преследовала похитителя и успела его хорошо рассмотреть.

Так что полиции это помогло в задержании преступника. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по горячим следам личность подозреваемого была установлена. Им оказался неоднократно судимый 53-летний местный житель.

Сообщается, что в пакете был отрез тюля, балдахин и продукты. Часть добычи злоумышленник успел обменять на бутылку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.