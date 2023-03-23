В Калининградской области более 2 тысяч многодетных семей получили единовременную выплату взамен участка

В Калининградской области более двух тысяч многодетных семей получили единовременную выплату взамен земельного участка. Эта мера действует в регионе с 2019 года. Об этом сообщили в региональном минсоце.

- Дополнительная мера соцподдержки вводилась с целью улучшения жилищных условий многодетных семей, которые предпочитают самостоятельно воспользоваться средствами выплаты, не ожидая предоставления земельного участка муниципальным образованием, – пояснила министр соцполитики Анжелика Майстер.

В этом году размер выплаты был увеличен до 400 тысяч рублей. Два муниципальных образования – город Калининград и Светлогорский городской округ – дополнительно выделяют 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Денежные средства можно использовать не только на покупку земельного участка, но и на другие цели: оплату первоначального взноса или погашение основной суммы жилищного кредита, приобретение жилья в рассрочку по договору купли-продажи.

Получить выплату можно до 1 июля 2023 года. При этом право многодетных семей на выделение земельного участка сохраняется и после этой даты.

Обращаться за назначением выплаты следует в отделение Центра социальной поддержки населения или МФЦ.

Подробная информация доступна на открытой линии регионального правительства: 8 (800) 201-39-00 (добавочный 3), а также в аккаунтах минсоцполитики в социальных сетях.