Депутат из Полесска попался на браконьерстве – он выловил 450 кг рыбы

Депутат из Полесского городского округа и двое жителей поселка Головкино предстанут перед судом по обвинению в браконьерстве в Куршском заливе.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, еще весной 2022 года они расставили 16 сетей и выловили около 450 кг рыбы. Ее стоимость потянула на 1,1 млн рублей.

А вот после снятия сетей с выловленной рыбой злоумышленники были застигнуты инспектором Куршского отдела рыбоохраны.

Все трое вину в совершении преступления признали.

Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.