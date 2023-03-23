Власти выдают раскладушки и квартиры в маневренном фонде погорельцам из дома на Артиллерийской

. Фото: мэрия Калининграда

Вокруг сгоревшего дома на улице Артиллерийской в Калининграде ставят забор, чтобы обеспечить охрану уцелевшего имущества жильцов.

В здании продолжается разбор завалов, после чего на крыше хотят натянуть пленку – пока дождь заливает помещения.

Между тем, как сообщает пресс-служба городской администрации, власти подбирают варианты для временного размещения жильцов в маневренном фонде.

«Вся предлагаемая людям жилплощадь соответствует санитарным нормам и пригодна для проживания. В случае необходимости городские коммунальщики оперативно производят в помещениях мелкий ремонт. По запросам погорельцев им выдают раскладушки, спальные принадлежности», - отметили в мэрии.

Сообщается, что по состоянию на утро 23 марта маневренный фонд предоставлен 11 семьям. Еще 2 семьи думают над предложенными вариантами.

- Подготовлены на выбор для предоставления погорельцам около 30 жилых помещений маневренного фонда, - уточнили в мэрии.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому после пожара на Артиллерийской возбудить уголовное дело и представить доклад.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственные органы СУ СК России по Калининградской области начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

Поводом стали сообщения в социальных сетях и СМИ о том, что жители дома на улице Артиллерийской в Калининграде, где 18 марта произошел пожар, вынуждены готовить пищу на улице, так как местными властями не принято должных мер к их расселению. Об этом говорится на сайте СК РФ.