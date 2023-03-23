В Калининградской области начались учения экипажей истребителей Су-27

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области начались тренировки военной авиации. В них принимают участие экипажи истребителей Су-27, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Летчики-истребители и инженерно-технический состав отрабатывают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

«В ближайшее время экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

В мероприятиях задействованы больше 70 военнослужащих и более 10 истребителей Су-27.