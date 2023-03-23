В Дом искусств перенесли демонтированные элементы советского фонтана, из него сделают арт-объект

. Фото: мэрия Калининграда

Сквер напротив Дома искусств продолжают реконструировать. Одним из спорных вопросов был советский фонтан. Краеведы за него вступались, требуя сохранить как элемент архитектуры и декора прошлого, но власти решили его демонтировать.

Шары фонтана теперь перенесли в Дом искусств.

«Шары пока временно складировали на служебной лестнице концертного комплекса. Позже специалисты приведут конструкцию в порядок, после чего в качестве арт-объекта она украсит холл одного из этажей Дома искусств», - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Между тем, сейчас заканчивается демонтаж чаши старого фонтана. На его месте появится новая, современная конструкция.