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НовостиПроисшествия23 марта 2023 16:13

В Балтийске женщина, защищая ребенка, дала пощечину продавщице

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в торговом зале супермаркета в Балтийске. Там покупательница зарядила ладонью в ухо продавцу. Те возмутилась и обратилась в полицию, на обидчицу составили протокол.

Как сообщает пресс-служба областного суда, вспыльчивой даме придется заплатить 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что конфликт с работником магазина был спровоцирован грубым отношением к ребенку.

«Не совладав с эмоциями, женщина отмахнулась от работника магазина и попала ей в область уха», - говорится в сообщении пресс-службы суда.