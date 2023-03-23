Жильцам сгоревшего на Артиллерийской дома предложили бесплатно заселиться в отель

Мэрия Калининграда предложила жильцам сгоревшего на ул. Артиллерийской дома заселиться в мотель «Балтика». Об этом сообщили руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. По его словам, речь идет о тех жильцах, которые еще не определились с выбором маневренного жилья.

- Погорельцам будут предоставлены семейные номера и трехразовое горячее питание. Проживание и питание будет предоставлено на безвозмездной основе, - уточнил Лысков.

Гостиницу погорельцам выделят на 7 дней. За это время им необходимо будет выбрать себе временное жилье.

- Отселение жильцов необходимо для проведения экспертизы состояния дома и принятия решения о его дальнейшей судьбе, - объяснил Дмитрий Лысков.