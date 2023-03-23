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НовостиЗдоровье23 марта 2023 17:40

Во время акции 24-25 марта калининградцы смогут бесплатно сдать кровь на глюкозу

Будут доступны и другие анализы
Николай Литвинов

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом, пройдет на площади Победы в Калининграде 24 и 25 марта. Как сообщает пресс-служба правительства области, все желающие смогу получить консультацию врача по медицинской профилактике, пройти флюорографическое исследование в передвижном медицинском комплексе, измерить уровень глюкозы в крови, артериального и глазного давления. 24 марта пациентов также будет принимать врач-пульмонолог.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и полис ОМС. Время проведения акции – с 10.00 до 15.00.