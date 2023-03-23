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НовостиОбщество23 марта 2023 18:09

Синоптики пугают калининградцев возращением морозов и снега

Нас ждет резкая перемена погоды
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

После аномально теплой недели нашу область ждет резкая перемена погоды. На некоторое время картина за окном снова будет напоминать зиму.

По данным Гидрометцентра России, температура начнет падать уже с воскресенья, 26 марта. В последний день недели воздух прогреется до +8..+9 градусов. В понедельник похолодает до +5, ночью столбик термометра и вовсе уйдет к отметке -2.

Во вторник и среду синоптики ждут +2..+3 градуса днем и те же -2 по ночам. На протяжении обоих суток прогнозируется мокрый снег. Кроме того, до 16-17 метров в секунду может усилиться ветер.