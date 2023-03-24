В Калининграде ищут официантов на зарплату 120 тысяч в месяц

. Фото: Тимур ХАНОВ.

За последний месяц в Калининградской области сразу на 22% выросло количество вакансий в сфере туризма. По данным платформы hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в отрасли сейчас достигает 41 700 рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Есть и удивительные предложения. Так, самая высокая зарплата в сфере туризма в Калининградской области зафиксирована в вакансии «Официант» - от 120 000 руб. на руки. Правда, в обязанности войдет не только внимательное обслуживание, но и ежедневная подготовка зала для приема гостей, поддержание чистоты и порядка в течение дня. У кандидата должны быть высокие навыки работы в команде и опыт работы в ресторанах от 1 года.

За последний месяц наиболее востребованными кадрами в туристической сфере региона стали работники гостиниц (менеджеры, администраторы) и общепита (официанты, повара, хостес, бармены): 49% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также работодатели часто ищут и нанимают молодых специалистов (31% вакансий подходят кандидатам без опыта) и сотрудников сферы продаж.