На каких улицах в Калининграде отключат свет и воду 24 марта

В Калининграде в пятницу, 24 марта, запланировано несколько отключений от энергоснабжения для модернизации оборудования.

Как сообщает пресс-служба мэрии, до 18.00 электричество отключено в домах:

ул. Литовский вал 19, 21а, 21в ,40,

ул. Грига 54;

пр-кт Победы 190-218, 224-232, 229, 233-245, 242-248, 251-265, 264, 271-273, 279-281,

пер. Лесная аллея 1-7, 6-8;

До 18.00:

ул. Горького 98,

ул. Первомайская 4,6,17,

ул. Гоголя 2а;

мкр. Прегольский 1а,1в, 2.

До 17.00 без света остались:

ул. Свердлова 4-30, 3-33, 40,

ул. Аксакова 2-60, 1-93,

пр-кт Московский 183, 195, 201,

ул. Северная 79а,

ГО «Октябрь», 3,

СНТ «Октябрьское».

До 15.00 без света потребители:

ул. Закавказская 24, 26, 33-39,

ул. Чапаева 23, 24, 34, 35-45,

пер. Нахимова 3-9, 10, 12, 15,

ул. Каштановая аллея 39,

пер. Каштановый 3, 4-10, 5, 9,13.

С 13.30 до 18.00 подача электричества прекратится:

ул. Дзержинского 117, 125, 137, 142, 152, 158а,

ул. Чистопрудная 60,

ул. Философская 241,

ул. Муромская 51,

СТ «Южный».

Также «Россети» предупреждают об отключении светофора 24 марта на ул. Маршала Покрышкина (Восточная эстакада в районе школы № 13) с 11.00 до 17.00 для модернизации оборудования.