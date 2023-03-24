В Балтийске брат украл у брата 180 тысяч рублей

Нетипичное преступление раскрыли полицейские в Балтийске. Там брат обокрал брата.

33-летний местный житель обратился в полицию, когда обнаружил пропажу банковской карты. Он успел ее заблокировать, но к тому моменту с карты кто-то уже снял 180 тысяч рублей.

Как узнали правоохранители, ранее к мужчине с просьбой дать денег в долг обращался родной брат, однако он отказал судимому и безработному родственнику.

Выяснилось, что 40-летний брат в итоге похитил карту и снял наличные.

«Злоумышленник был задержан ранее, чем успел потратить чужие деньги. Оперативники обнаружили и изъяли 170 000 рублей, а также банковскую карту», - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже.