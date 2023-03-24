В Калининграде появились новые урны для раздельного сбора мусора

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде новые урны – для сбора пластика, бумаги и металла – появились в 11 местах. Речь идет не о контейнерах, а именно о маленьких боксах – таких в городе раньше не было, эти урны чуть меньше 150 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба областного министерства природы, обслуживание урн региональным оператором стартует уже в ближайшее время.

«Сейчас еще приемные отверстия при установке закрыты пленкой во избежание начала их использования гражданами», - отметили в министерстве.

Средства на проект были выделены минприроды в конце прошлого года.

Урны, в частности, стоят на набережной Нижнего озера, в сквере на Елизаветинской, на ул. Гаражной, у Летнего озера, у пруда Поплавок, у Верхнего озера, на входе в парк «Юность», у Южного вокзала, в районе Фридландских ворот, на территории у стадиона «Балтика», в сквере им. Румянцева, возле КМРК.