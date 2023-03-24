Tele2 и Минцифры познакомили калининградских студентов с телеком-отраслью

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Tele2, российский оператор мобильной связи, при поддержке Минцифры Калининградской области провел лекцию в Калининградском техническом университете (КГТУ), посвященную 50-летию первого в мире звонка по мобильному телефону. Руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2 Рима Стрельникова рассказала, как трансформировались технологии в телекоме и чего ждать от сотовой связи в будущем.

Первый в истории звонок по сотовому телефону состоялся 3 апреля 1973 года. Его совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. Телефон стал персональным, а связь – мобильной. Сегодня телефон является основной точкой входа в экосистему цифровых сервисов. Роли телекоммуникаций в современном мире была посвящена встреча экспертов Минцифры и Tele2 со студентами КГТУ.

Заместитель министра цифровых технологий и связи региона Владимир Андрианов на открытии мероприятия подчеркнул важность развития цифровой экономики и подготовки специалистов, востребованных для IT-отрасли и сферы телекоммуникаций. Он рассказал о федеральных проектах по повышению доступности мобильной связи и цифровых сервисов в Калининградской области.

Эксперт Tele2 Рима Стрельникова провела лекцию об архитектуре сети сотовой связи. Ведь невидимые глазу услуги связи на самом деле обеспечиваются большим объемом инфраструктуры, тоннами современного высокотехнологичного оборудования. Слушатели узнали, как устроена базовая станция, от чего зависит скорость мобильного интернета и в чем отличие поколений мобильной связи. Участники встречи поговорили о визионерах отрасли, а также о том, какими проектами студенты смогут заниматься в будущем, если решат работать в телекоме.

Маргарита Кудрявцева, и. о. директора калининградского филиала Tele2:

«За прошедшие полвека мобильные сети колоссально трансформировались. Сегодня они способны передавать не только голос, но и внушительные объемы данных. Современный смартфон – это фактически малогабаритный персональный компьютер с широчайшими возможностями для пользователя. С его помощью можно решать самые разные задачи: от заказа еды до контроля и управления производством. При этом потенциал отрасли – огромен: телекоммуникации лежат в основе большинства новых индустрий и профессий. Операторы нуждаются в профессиональных инженерах, программистах, аналитиках, маркетологах и других специалистах. Tele2 развивает и поддерживает образовательные проекты, которые помогают талантливой молодежи ориентироваться в реалиях цифрового мира».

Tele2 на регулярной основе проводит совместные образовательные мероприятия с региональными вузами. В 2022 году оператор организовал кейс-чемпионат в КГТУ. Авторы лучшей бизнес-идеи для телекоммуникационной сферы получили грант 50 000 рублей. В новом учебном году компания Tele2 планирует запустить стипендиальный проект в техническом университете, чтобы поддержать наиболее талантливых калининградских студентов.