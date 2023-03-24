Из-за потепления в Калининграде средняя годовая температура приближается к 9 градусам

В Калининградской области постепенно становится теплее, средняя годовая температура сегодня приближается к 9 градусам. Об этом в эфире «Балтик Плюс» сказала Галина Баринова, кандидат географических наук, профессор-консультант БФУ имени И. Канта.

- На всем земном шаре наблюдаются тенденции изменения климата в сторону его потепления. Потепление климата в разных частях земного шара происходит по-разному. В Калининградской области в прошлом веке средняя годовая температура была 7,8 градуса, а в настоящее время она приближается к 9 градусам, - говорит Галина Баринова.

По словам специалиста, скорость изменения температуры в разные месяцы разная.

- Более интенсивно потепление климата в Калининградской области происходит весной, в марте и в апреле, и летом, в июле и августе, со средней скоростью приблизительно 0,5-0,6 градуса каждое десятилетие температура повышается, - сказала Галина Баринова.

Потепление приводит к увеличению повторяемости экстремальных метеорологических явлений. Например, штормовой деятельности и экстремальной жары летом.