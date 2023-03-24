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НовостиОбщество24 марта 2023 11:42

С начала года в Калининградской области электрички перевезли уже миллион пассажиров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Миллион пассажиров воспользовались пригородным железнодорожным транспортом с начала 2023 года в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба КЖД, только за первые два месяца года количество пассажиров калининградских электричек увеличилось почти на четверть в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

23 марта был зафиксирован миллионный пассажир.

В 2022 году пригородными поездами было перевезено 6 млн 684 тыс. пассажиров – на 32 % больше, чем в 2021 году.

В этом году цифра, вероятно, будет больше.