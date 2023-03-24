Калининградец попросил у знакомой телефон, чтобы позвонить, и убежал с ним

Неприятная история произошла с 37-летней калининградкой. Во время тихой ночной прогулки она встретила знакомого и тот попросил телефон, чтобы позвонить. Как только смартфон оказался у него в руках, мужчина скрылся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в течение пары часов сотрудники полиции отыскали хитреца в подъезде одного из домов, расположенных на территории Московского района.

Уже в отделе полиции мужчина рассказал, как успел потратить деньги знакомой, используя мобильное приложение на телефоне.

Возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до 2 лет заключения.