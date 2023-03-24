С 1 сентября в школах Калининграда детей будут учить пользоваться автоматом Калашникова и ручными гранатами

В школах Калининградской области с 1 сентября вводят в рамках ОБЖ новый модуль внеурочной деятельности «Основы начальной военной подготовки». Об этом во время прямого эфира ЦУР региона во «ВКонтакте» рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- Ребят познакомят с автоматом Калашникова, ручными гранатами, научат пользоваться средствами индивидуальной защиты и, что самое главное, научат оказанию первой помощи и действиям в каких-то нестандартных, экстренных ситуациях, - сказала министр.

По ее словам, речь идет об отдельных модулях во всех школах для 10-11-х классов. Для этого будет выделен один час в неделю.