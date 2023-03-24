В Калининграде в янтаре обнаружили неизвестное науке насекомое, его назвали в честь Канта

. Фото: Калининградский Музей янтаря

В янтаре из коллекции Музея янтаря обнаружили уникальное включение с ранее неизвестным насекомым. Как рассказали в пресс-службе музея, это новый род и вид паразитоидных наездников-браконид. Вид назван Palaeorhoptrocentrus kanti в честь философа Иммануила Канта.

«Образец находится в коллекции Музея янтаря. Примечательно, что голотип (эталонный экземпляр) и паратип (эталонный экземпляр второго порядка) нового вида находятся в одном камне», - отметили в музее.

О находке уже написали научные журналы. Авторы статьи полагают, что паразитоиды были привлечены запахом свежей смолы янтареносного дерева, где обитали их жертвы.

Как говорят ученые, описанный вид имеет некоторое сходство с известным видом из рода Guaygata с Ямайки, однако кардинально отличается по общему строения тела.

Вероятно, «янтарный» вид обладал более быстрым полетом.