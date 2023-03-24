Названы даты вручения аттестатов школьникам в Калининграде в 2023 году

В Калининградской области определены даты вручения аттестатов школьникам. Об этом во время прямого эфира ЦУР региона во «ВКонтакте» рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- За 11-й класс, за курс средней школы, вручение аттестатов будет происходить по всей области 23 июня. Вручение аттестатов ребятам за курс основной школы, нашим 9-классникам, пройдет 30 июня, - сказала министр.

По ее словам, все даты сопряжены с периодом, необходимым на проверку и перепроверку в период сдачи школьных экзаменов.