В школах Калининградской области появится новый предмет «Введение в новейшую историю России»

В Калининградской области в школах с 1 сентября введут новый учебный предмет «История», на нем будут говорить, в частности, о новейшей истории страны. Об этом во время прямого эфира ЦУР региона во «ВКонтакте» рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- В рамках этого учебного предмета в 5-9-х классах по два часа в неделю предусмотрено изучение учебного модуля «Введение в новейшую историю России» в объеме 14 часов. Модуль будет реализовываться по-разному: что-то будет находиться в основном учебном плане, что-то будет относиться к внеурочной работе, - сказала министр.

По ее словам, соответствующие изменения «внесены и в учебниках, в учебно-тематическом планировании и коснутся всех школьников нашей области».