В Калининграде школьники, укравшие велосипеды, попали на видео

В Калининграде полиция объявила в розыск подростков, которые подозреваются в краже двух велосипедов. Инцидент произошел 11 марта в период с 22.00 до 23.00 в подъезде дома № 135 по ул. Аксакова.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, действия школьников попали на видео.

На вид подозреваемым 15-18 лет, среднего телосложения. Одного из подозреваемых выделяет надпись на куртке «Adidas».

Если вы располагаете какой-либо информацией об их личностях или местонахождении, просьба сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 8 (4012) 554-502, 554-503, 554-613, 8-906-231-98-79 или 02.