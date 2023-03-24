НАТО проведет военные учения у границ Калининградской области

Вооруженные силы Польши вместе с союзниками по НАТО с 27 по 31 марта проведут военные учения в районе Вислинской косы, непосредственно у границы с Калининградской областью. Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР).

В маневрах под названием Zalew-2023 будет участвовать польская 16-я механизированная дивизия, постоянно дислоцирующаяся у наших рубежей, а также войска территориальной обороны, инженерные войска, военно-морские силы и боевая батальонная группа Североатлантического альянса – в общей сложности 2,5 тысячи польских и иностранных военнослужащих, а также около 500 единиц военной техники.

На учениях будет отрабатываться переправа через Вислинскую косу, разведывательные действия в районе Гданьской бухты, действия в условиях химического заражения территории.